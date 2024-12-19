Цена Bitcoin упала до $100,3 тыс. после снижения ставки ФРС и пересмотра прогноза инфляции на 2025 год

Bitcoin и более широкий рынок криптовалют испытали значительное снижение после заявления Федеральной резервной системы США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов и пересмотре прогноза инфляции на 2025 год в сторону увеличения.

Хотя участники рынка ожидали снижения ставки на 0,25%, что соответствовало бы оптимистичным ожиданиям трейдеров, заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что в 2025 году будет лишь два дополнительных снижения ставки, вызвало обеспокоенность. В дополнение к этому ФРС пересмотрела прогноз инфляции с 2,1% до 2,5%, учитывая возможные изменения политики администрации Трампа, такие как введение тарифов на импорт, массовая депортация нелегальных мигрантов и экономические меры, которые могут увеличить дефицит бюджета.

В своем заявлении Пауэлл подчеркнул, что пересмотр политики ФРС отражает готовность адаптироваться к экономическим потребностям США.

Влияние на рынок Bitcoin и криптовалют

После заявлений Пауэлла Bitcoin (BTC) упал на 4,6% до $100,300, а Ether (ETH) снизился на 5,96% до $3,600. Несмотря на ожидаемое снижение ставки, пересмотр прогноза инфляции и ограниченные перспективы дальнейших снижений вызвали ослабление рынка.

Прогнозы аналитиков

Криптоаналитик Skew отметил, что падение Bitcoin зачистило позиции, закрыв убыточные сделки с длинными позициями, тогда как шорты оказались в прибыли. BTC опустился до зоны активных заявок в пределах $100,000–$98,000. По мнению аналитика, для восстановления позитивной динамики Bitcoin необходимо вернуться к диапазону $100,000–$101,400 перед закрытием дневной свечи.

Широкий контекст

Это движение на рынке демонстрирует зависимость криптовалют от макроэкономической политики и решений центральных банков. Хотя Bitcoin недавно показал устойчивость выше $100,000, изменения в экономической среде могут вызвать дальнейшую волатильность в ближайшие месяцы. Реакция крипторынка подчеркивает его растущую взаимосвязь с традиционной финансовой системой.

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