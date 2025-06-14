Цены на черешню в Украине достигли 10-летнего рекорда: сколько теперь стоит и почему так дорого

В столице в этом году цены на черешню шокировали горожан – за один килограмм продавцы просят от 300 до 650 гривен. Такой уровень стоимости стал рекордным за последние десять лет.

Причины подорожания кроются как во внутренних, так и во внешних факторах. Об этом пишет UAportal со ссылкой на "Главком".

Основной причиной стало неблагоприятное весеннее погодное – в мае холод и обильные дожди привели к потере до 50% урожая черешни в Украине. Подобная ситуация сложилась и в основных странах-поставщиках, таких как Турция, Польша, Венгрия, Молдова и Румыния, где весенние заморозки существенно уменьшили объемы сбора плодов.

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Еще одним весомым фактором стало то, что часть черешневых садов на юге Украины оказалась на временно оккупированных территориях, что дополнительно сократило общее предложение украинской черешни на рынке.

Проблемы возникли и с импортом: хотя, в частности, урожай черешни в Узбекистане не пострадал от погодных условий, стоимость ее доставки выросла. Это связано с изменением логистических путей, ведь транспортировка через территорию России сейчас недоступна.

В середине мая на рынке была исключительно привозная черешня, стоимость которой достигала 1500 гривен за килограмм. Сейчас цены снизились, но остаются на аномально высоком уровне. Для сравнения: в конце мая прошлого года килограмм стоил 135 гривен, в 2020 году – 60 гривен, а в 2016-м – всего 25 гривен.

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