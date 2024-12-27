Цены растут вверх: сколько стоит борщевой набор в Украине сейчас

За последние пять лет цена борщового набора в Украине увеличилась почти вдвое. Наибольшее удорожание произошло в 2022 году.

Эти данные были получены из расчетов ЭП. При определении себестоимости борщового набора учитывались цены на капусту, картофель, свеклу, морковь, лук, томатную пасту и свинину. Однако в подсчет не включались приправы (соль, перец и т.п.), которые добавляются по вкусу.

Цены были сравнимы на портале Минфин, где средняя стоимость продуктов определяется на основе данных разных супермаркетов.

Сколько стоит борщовый набор

Собрать набор для борща сейчас можно почти за 175 грн. Более половины этой суммы уходит на мясо, поэтому приготовление постного борща будет значительно дешевле – около 65 грн.

Другая значительная часть расходов приходится на томатную пасту или свекольно-томатную заправку, поскольку часть Херсонской области, где выращивают томаты, оккупирована. То же касается лука.

Даже после освобождения Херсона и части региона украинские поля остаются заминированными и непригодными для обработки.

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В конце 2022 года цена килограмма лука составила около 32 грн. Хотя в следующем году ее стоимость снизилась почти вдвое, она все же остается выше, чем в 2021 году.

В 2024 году по сравнению с предыдущим годом цены на картофель значительно выросли. Они постепенно снижаются до минимума в августе, когда убирают урожай, и продукция попадает на рынки и в супермаркеты.

В этом году летний минимум цен значительно отличался от прошлогоднего, а с осени цены начали быстро расти. В результате картофель, томаты и другие овощи стали вдвое дороже, чем в этот период прошлого года.

Национальный банк Украины пояснил, что жаркое лето и осень с длительными периодами без осадков негативно повлияли на урожайность, сроки созревания, качество и предложение многих овощей и фруктов.

"Как следствие, значительно дорожали овощи для борщового набора, огурцы и яблоки. Кроме того, усилилось давление из-за повышения производственных затрат, в частности, на электроэнергию для хранения продукции в торговых сетях и хранилищах", – говорится в инфляционном отчете НБУ.

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