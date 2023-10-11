Цветоводы назвали 5 комнатных растений, которые провоцируют головную боль

Комнатные растения играют немаловажную роль в жизни людей, создавая уют и приятную атмосферу в квартирах. Они украшают интерьер своим разнообразием цветов и форм листьев, но все эти цветы безопасны для здоровья.

Об этом пишет Ukr.media.

Герань

Герань цветет практически круглый год, при определенных условиях. Однако ее яркие цветы оказывают негативное влияние на человека. Во время цветения герань выделяет аромат, который может вызвать аллергические реакции. Ее листья содержат эфирные масла, которые также могут вызывать аллергические реакции и головные боли. Обычно это ощущается только при прикосновении к растению.

Лилия

Лилии, на первый взгляд, могут показаться безопасными растениями. Однако, во время цветения они выделяют сильный аромат, который делает воздух спертым и может вызвать бессонницу и головную боль. Лилии поглощают кислород даже во время сна, что может оказывать влияние на качество сна.

Орхидея

Орхидеи очень популярны среди хозяйок и украшают интерьер. Однако их запах может вызвать бессонницу и возбуждение нервной системы, что приводит к головным болям. Сок орхидеи может вызывать зуд, сыпь и тошноту при контакте с кожей.

Гортензия

Гортензия выделяет сильный аромат, который также может вызывать головные боли. Это растение не рекомендуется держать в спальне или помещениях, где есть дети или животные. Некоторые виды гортензии содержат ядовитые вещества, такие как цианид.

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Тубероза

Цветение туберозы приводит к неприятным последствиям, таким как головная боль, тошнота и даже депрессивное состояние. Она может поглощать кислород в ночное время, что может создавать нехватку воздуха в спальне.

Всегда помните, что растения поглощают кислород во время ночи, поэтому для сохранения здорового сна рекомендуется выносить их из спальни.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения являются ядовитыми.

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