Можно отравиться и не только: какие комнатные растения не следует держать дома

Одной из приятных особенностей комнатных растений есть их способность украсить помещение. Однако есть некоторые виды растений, которые могут быть опасными для людей и животных в доме. Особенно если в доме живут маленькие дети.

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Первым растением, которое может быть опасным, является фикус. Особенно опасны виды с мясистыми листьями, поскольку содержат много сока, который может вызвать раздражение и отек кожи. Если сок попадет внутрь, может развиться головокружение, тошнота и затруднение дыхания.

Дифенбахия – это еще одно растение, которое может быть опасным. Едкий сок растения может отрицательно повлиять на пищеварительную систему и затруднить дыхание. Кроме того, если сок попадет на кожу, то может вызвать ожог.

Цикламен может красиво цвести, но несет в себе опасность. Сок стеблей и корней этого растения может раздражать слизистые, вызывать отеки и боли в горле, а также затруднять дыхание.

Аглаонема является еще одним растением, которое не следует содержать в доме с детьми и домашними животными. В стеблях и ягодах растения содержится ядовитое вещество, которое может вызвать аллергию и разъедать слизистые.

Олеандр – это дерево, красиво цветущее, но все его части крайне опасны для детей и животных. Пожевав письмо, у них могут развиться нарушения сердечного ритма, что может привести к смерти. Попадание сока олеандра в глаза чревато слепотой, поэтому ветви олеандра нельзя сжигать в домашнем камине или откладывать их в костер.

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Кроме вышеперечисленных растений, есть еще несколько других, которые могут быть опасны для детей и домашних животных, такие как азалия, рододендрон, магнолия, герань и другие. Перед тем, как покупать комнатное растение, важно узнать его свойства и возможные опасные последствия взаимодействия с ним. Также необходимо следить за тем, чтобы растения не были доступны для детей и животных и при необходимости своевременно обращаться за медицинской помощью.

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