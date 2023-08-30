Цветы, которые можно высадить в сентябре: список

Сентябрь – прекрасное время для выращивания цветочных клумб на даче. UAportal расскажет, какие цветы можно выращивать в первый месяц осени.

В частности, выбор цветов для клумбы может быть творческим и увлекательным процессом. Важно учесть требования каждого вида цветов к почве, освещению и заморозкам, чтобы уже весной цветы начали радовать вас своей красотой.

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Какие цветы посадить в сентябре:

Нарциссы – это одни из первых весенних цветов, которые можно смело высаживать в сентябре. Важно закопать луковицы поглубже, чтобы они могли перенести зиму и не замерзли во время холодов.

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Пион – это роскошный цветок, который рекомендуется сажать делением корней. Перед посадкой нужно обработать места, где сделали срез, зеленкой. Это поможет подготовить растение к зиме и обеспечит более обильное цветение летом.

Хоста – растение, отлично растющее в условиях недостаточного освещения. Ее можно пересаживать до ноября. Если планируете размножение, лучше делить кусты до начала заморозков.

Сентябрь является идеальным временем для разделения кустов и посадки вербейника. Этот период позволит растению укорениться перед наступлением холодов. Также на зиму рекомендуется утеплить растение толстым слоем перегноя.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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