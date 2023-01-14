"Ты выиграешь!": Виктория Апанасенко поразила красотой в новом платье перед финалом на "Мисс Вселенная-2022" (фото)

Украинская представительница на международном конкурсе красоты Виктория Апанасенко показала платье, в котором готовится к финалу. Сегодня, 14 января, в США выберут лучшую "Мисс Вселенную-2022" среди 16 претенденток.

Своим образом 28-летняя модель Виктория Апанасенко поделилась на странице в Instagram. Ее украинская красота в новом платье в очередной раз взбудоражили сердца поклонников.

Украинка рассказала, что готовясь к финалу встретилась с победительницей "Мисс Вселенная 2012", американкой Оливией Калпо. Именно она когда-то вдохновила нашу красавицу на участие в международном конкурсе.

"Она ведущая шоу в этом году. И вы даже не представляете, насколько это круто свободно общаться на сцене - с человеком, который вдохновил тебя сделать первый шаг на конкурсах красоты", - написала Виктория.

Видео дня

По словам представительницы Украины, Калпо отметила ее хороший наряд и узнала модный украинский бренд J'amemme. Ранее Виктория Апанасенко уже демонстрировала свою красоту в США в голубом наряде этого бренда.

На этот раз она выбрала платье J'amemme желтого цвета и дополнила свой образ сумочкой и яркими лаконичными серьгами.

"Наши дизайнеры поражают мастерством мир и создают сейчас в пламени войны!

Это вдохновляет, мотивирует и вызывает безумную гордость!" - рассказала Апанасенко об украинских мастерицах J'amemme.

Волосы она подобрала в прическу, открыв свое изысканное лицо для зрителей.

На сайте бренда можно увидеть другие платья. Желтое платье под названием "Лотос" стоит 1600 евро.

Проголосовать за красавиц можно на официальном сайте конкурса в приложении.

Напомним, ранее Апанасенко красиво избежала провокации россиянки Анны Линниковой во время совместной фотосессии. Соперница пыталась сфотографироваться рядом с украинкой.

Смотрите также топ-нарядов нашей украинки Виктории Апанасенко на "Мисс Вселенная-2022".

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