"Ти виграєш!": Вікторія Апанасенко вразила красою у новій сукні перед фіналом на "Міс Всесвіт-2022" (фото)

Українська представниця на міжнародному конкурсі краси Вікторія Апанасенко показала сукню, в якій готується до фіналу. Сьогодні, 14 січня, у США оберуть найкращу "Міс Всесвіт-2022" серед 16 претенденток.

Своїм образом 28-річна модель Вікторія Апанасенко поділилася на сторінці в Instagram. Її українська врода у новій сукні в черговий раз розбурхали серця шанувальників.

Українка розповіла, що готуючись до фіналу зустрілася з переможницею "Міс Всесвіт 2012", американкою Олівією Калпо. Саме вона колись надихнула нашу красуню на участь в міжнародному конкурсі.

"Вона ведуча шоу в цьому році. І ви навіть не уявляєте на скільки це круто вільно спілкуватись на сцені - з людиною, що тебе надихнула зробити перший крок на конкурсах краси", - написала Вікторія.

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За словами представниці України, Калпо відзначила її гарний наряд та впізнала модний український бренд J'amemme. Раніше Вікторія Апанасенко вже демонструвала свою красу у США в блакитному наряді від цього бренду.

Цього разу вона обрала сукню J'amemme жовтого кольору та доповнила свій образ сумочкою та яскравими та водночас лаконічними сережками.

"Наші дизайнери вражають майстерністю світ та створюють саме зараз в полум‘ї війни!

Це надихає, мотивує та викликає шалену гордість!" - розповіла Апанасенко про українських майстринь J'amemme.

Волосся вона підібрала у зачіску, відкривши своє вишукане обличчя для глядачів.

На сайті бренду можна побачити інші сукні. Жовта сукня під назвою "Лотос" коштує 1600 євро.

Проголосувати за красунь можна на офіційному сайті конкурсі у додатку.

Нагадаємо, раніше Апанасенко красиво уникнула провокації росіянки Анни Ліннікової під час спільної фотосесії. Суперниця намагалася сфотографуватися поряд з українкою.

Дивіться також топ-нарядів від нашої українки Вікторії Апанасенко на "Міс Всесвіт-2022".

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