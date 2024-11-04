Тысяча от Зеленского: на какую категорию лекарства можно будет ее потратить

Нынешней зимой правительство вводит новую программу финансовой помощи гражданам. Каждый украинец получит возможность получить тысячу гривен на специальную карточку для приобретения медицинских препаратов и изделий. Особенностью программы является ее направленность на поддержку отечественного производителя – деньги можно будет потратить исключительно на лекарства украинского производства. Об этом пишет 24 tv.ua.

В начале ноября прошла важная встреча представителей правительства с фармацевтическим сектором. Первый вице-премьер и министерша экономики Юлия Свириденко вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко обсудили детали внедрения программы с представителями аптечных сетей и производителями медикаментов.

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К инициативе "Национальный Кэшбэк" уже присоединилось значительное количество участников фармацевтического рынка - более 50 производителей и около 250 реализаторов лекарств и медицинских изделий. Такое широкое участие обеспечит двойной положительный эффект: поддержку как населения, так и отечественных фармацевтических предприятий.

Следует отметить, что подобные программы уже доказали свою эффективность. По данным предыдущей программы "є Підтримка" и программы помощи размером 6,5 тысяч гривен, которая действовала в 2021-2022 годах, украинцы направили более полумиллиарда гривен именно на приобретение медицинских препаратов.

Напомним, какой категории украинцев не заплатят тысячу гривен от Зеленского.

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