'Тысяча Зеленского': почему некоторые украинцы до сих пор не получили выплаты и когда ожидать

Некоторые украинцы, подавшие заявку на получение "тысячи Зеленского", до сих пор не получили выплаты. Подать заявку на получение денег можно до 28 февраля 2025 года.

В Министерстве цифровой трансформации разъяснили, когда средства будут перечислены. Как отмечается, граждане, подавшие заявки на "Зимнюю еподдержку" с 12 декабря по 14 января, вскоре получат средства – в течение следующих 2 дней.

На тысячу Зеленского через Действие подано уже 10 миллионов заявок, из которых 2,5 миллиона - на детей.

Читайте также: Украинцы массово не получили обещанную "тысячу Зеленского": в чем причина задержек выплат

Потратить полученные деньги можно до конца 2025 года, но только на ограниченный список товаров и услуг.

Также напомним, что Кабинет Министров недавно выделил дополнительные 5 миллиардов гривен для программы "Зимняя поддержка", чтобы обеспечить финансирование заявок граждан.

Программа "Зимняя е Поддержка" стартовала в Украине 1 декабря.

Раньше мы рассказывали, почему "тысяча Зеленского" может не поступать на карточку.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!