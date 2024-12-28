Українці масово не отримали обіцяну 'тисячу Зеленського': у чому причина затримок виплат

Українці висловлюють незадоволення через затримку виплат у рамках програми "Зимова єПідтримка" на суму 1 тис. гривень. Міністерство цифрової трансформації роз'яснило можливі причини цих затримок.

Інформацію про це було опубліковано на офіційній сторінці порталу державних послуг "Дія" у Facebook. З 1 грудня 2024 року в Україні стартувала програма "Зимова єПідтримка", в рамках якої громадяни отримають одноразову фінансову допомогу.

Витратити ці кошти можна лише на певні товари та послуги, зокрема на комунальні платежі, ліки, транспортні квитки, продукти харчування та донати для армії. Для реєстрації на виплати передбачено різні методи, в залежності від категорії осіб. Наприклад, пенсіонери можуть отримати допомогу через Укрпошту або банки, а інші громадяни – через застосунок "Дія".

Згідно з правилами, виплати повинні бути здійснені протягом десяти робочих днів після подання заявки. Проте на практиці кошти надходять набагато пізніше. На офіційній сторінці продовжують з'являтися коментарі від користувачів, які подали заявки на початку грудня, але виплати досі не надійшли.

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"Подала 5.12, а статус досі в обробці. Чи є шанс отримати?" – зазначено в одному з коментарів.

Хоч деякі користувачі вже отримали допомогу, багато хто все ще чекає. Міністерство цифрової трансформації радить спочатку перевірити правильність даних картки Нацкешбеку, вказаних у заявці на "Зимову єПідтримку" через застосунок "Дія" і в банківському додатку. Якщо інформація вірна, слід просто почекати оновлення статусу заявки.

Згідно з урядовою постановою, допомога може бути зарахована на спеціальний рахунок отримувача лише в разі, якщо номер рахунку співпадає з ідентифікаційним кодом або серією (за наявності) та номером паспорта отримувача.

Також зазначають, що затримка виплати допомоги може бути зумовлена тим, що вихідні та святкові дні не враховуються при розрахунку термінів. Ось пояснення різниці:

Календарні дні включають всі дні поспіль, у тому числі суботи, неділі та святкові дні.

Робочі дні – це ті дні, коли установи працюють, з понеділка по п'ятницю.

"Дія виступає технічним адміністратором цієї послуги, а відповідальність за нарахування коштів покладається на Міністерство економіки України. Тому з питань термінів та умов зарахування звертайтеся до Мінекономіки через електронну пошту", – повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, що українцям розповіли, чому "тисяча Зеленського" може не надходити на картку.

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