Украинцы массово не получили обещанную 'тысячу Зеленского': в чем причина задержек выплат

Украинцы выражают недовольство из-за задержки выплат в рамках программы "Зимова єПідтримка" на сумму 1 тыс. гривен Министерство цифровой трансформации разъяснило возможные причины этих задержек.

Информация об этом была опубликована на официальной странице портала государственных услуг "Дія" в Facebook.

Потратить эти средства можно только на определенные товары и услуги, в частности, на коммунальные платежи, лекарства, транспортные билеты, донаты для армии. Для регистрации на выплаты предусмотрены различные методы, в зависимости от категории лиц. или банки, а другие граждане – через приложение "Дія".

Согласно правилам, выплаты должны быть осуществлены в течение десяти рабочих дней после подачи заявки. Однако на практике средства поступают намного позже.

Читайте также: Где можно потратить "Тысячу Зеленского"

"Подала 5.12, а статус до сих пор в обработке. Есть ли шанс получить?" – отмечено в одном из комментариев.

Хотя некоторые пользователи уже получили помощь, многие все еще ожидают статуса заявки.

Согласно правительственному постановлению помощь может быть зачислена на специальный счет получателя только в случае, если номер счета совпадает с идентификационным кодом или серией (при наличии) и номером паспорта получателя.

Также отмечают, что задержка выплаты пособия может быть обусловлена тем, что выходные и праздничные дни не учитываются при расчете сроков.

Календарные дни включают все дни подряд, включая субботу, воскресенье и праздничные дни.

Рабочие дни – это те дни, когда учреждения работают с понедельника по пятницу.

"Дія выступает техническим администратором этой услуги, а ответственность за начисление средств возлагается на Министерство экономики Украины. Поэтому по вопросам сроков и условий зачисления обращайтесь в Минэкономики по электронной почте", – сообщили в министерстве.

Напомним, что украинцам рассказали, почему "тысяча Зеленского" может не поступать на карточку.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!