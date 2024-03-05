У кого из украинцев не вырастет пенсия в марте после индексации

С 1 марта на Украине стартовала индексация пенсий. Ожидается, что она коснется более 10 миллионов пенсионеров. Средний рост пенсий составит 322 гривны, а средняя пенсия вырастет до 5717 гривен. Максимальный рост пенсии может достичь 1 577 гривен.

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Однако не все пенсионеры ощутят на себе это повышение. Детальнее о том, кому и на сколько будет проиндексирована пенсия, можно узнать из официальных источников ПФУ.

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Не будет индексации:

Специальных пенсий , которые получают судьи и прокуроры.

, которые получают судьи и прокуроры. Пенсий , назначенных в течение последних 3 лет .

, назначенных . Пенсий меньше минимальных. Им искусственно повышают выплаты до гарантированного размера, а после индексации эту прибавку аннулируют.

Отдельно с 1 апреля возрастут пенсии работающих пенсионеров (свыше 600 тысяч человек).

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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