У кого из украинцев вырастет пенсия почти на 600 грн в октябре

До конца этого года новые перерасчеты и индексация пенсий не предусматриваются. Однако выплаты некоторых пенсионеров все же увеличатся, в частности за счет начисления дополнительных доплат.

В октябре некоторые пенсионеры получат доплату по возрасту. Начисление будет проведено, если человек соответствует определенным условиям, информирует ПФУ.

Пенсионеру для получения доплаты необходимо:

достичь возраста 70 лет и более;

получать пенсию по возрасту;

иметь общую ежемесячную пенсионную выплату, не превышающую 10 340,35 гривны.

Следует заметить, что под общей ежемесячной выплатой подразумевается сумма основного размера пенсий и всех надбавок и доплат.

Читайте также: Пенсии под ударом: правительство приняло неожиданное решение по выплатам

Размер доплаты зависит от возраста получателя:

пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включительно получают доплату в размере 300 гривен;

лица в возрасте от 75 до 79 лет получат 456 гривен;

люди в возрасте от 80 лет будут иметь доплату в 570 гривен.

Эта надбавка назначается автоматически и добавляется к основной сумме пенсии.

Обратите внимание! Надбавка начисляется после дня рождения пенсионера, поэтому она может быть выплачена не с начала месяца и не в полном объеме.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!