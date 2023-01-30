Возле Марьинки украинские десантники отразили штурм врага на нескольких позициях (видео из дрона)

Украинским десантникам удалось отразить вражеские штурмы нескольких позиций вблизи Марьинки Донецкой области. Россияне понесли значительные потери.

Видео работы по оккупантам показали бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. Отмечается, что россияне пытались незаметно приблизиться к позициям наших десантников, чтобы захватить их штурмом.

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Видео дня

"Коварство замысла врага заключалось в том, что в то же время он непрерывно атаковал другие подразделения бригады, активно применяя на тех участках поддержку своей артиллерии. На этом же участке его штурмовой отряд пытался подойти "тихо", без огневой помощи своей арты. Но аэроразведка николаевских десантников не "дремала" - движение противника было вовремя обнаружено и по нему было нанесено огневое поражение с активным применением сбросов боеприпасов с дронов", — прокомментировали эти кадры в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

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"Враг уже на подступах к нашему переднему краю понес потери", – добавили украинские бойцы.

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