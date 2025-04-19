У украинских пенсионеров вырастет пенсия с 1 мая: кого касается

В мае некоторым украинским пенсионерам повысит выплаты. Это касается людей, имеющих право на возрастную доплату.

Согласно информации Пенсионного фонда, такая доплата предусмотрена для граждан, достигших 70-летнего возраста.

Размер доплаты зависит от возраста пенсионера. Лица в возрасте от 70 до 74 лет получают ежемесячную надбавку в размере 300 гривен.

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Обращаться в Пенсионный фонд для оформления доплаты не требуется - она начисляется автоматически.

Следует отметить, что эти доплаты не суммируются: после достижения нового возрастного порога предыдущий размер доплаты заменяется на новый, больше, например, в 76 лет пенсионер будет получать 456 гривен, а не сумму двух предыдущих доплат.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

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