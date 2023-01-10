У Зеленского рассказали об интенсивных переговорах с союзниками по ракетам ATACMS

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с западными союзниками по предоставлению Украине дальнобойных ракет ATACMS ведутся очень интенсивно. По его словам, это требует пояснения тактики и стратегии россиян.

Он отметил, что сейчас украинцам приходится аргументировать потребность в ATACMS. Об этом Подоляк сказал в интервью Василию Голованову на YouTube.

"Ведутся очень интенсивно, потому что мы объясняем тактику и стратегию рф. Мы объясняем, что если рф теряет склады, где находятся снаряды, то очень быстро падает интенсивность обстрелов и любая способность рф. Поэтому нам нужны дальнобойные ракеты", – отметил советник главы. ОП.

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Он добавил, что после того, как Вооруженные силы Украины начали использовать HIMARS для нанесения ударов по складам оккупантов, россияне стали переносить их на расстояние более 100 километров.

"Они делают плечо для доставки снарядов на передовую больше, но мы их теперь не можем достать. Нам нужны определенные ракеты, переговоры идут, логика наша партнерам ясна. Они понимают, что уничтожение тыловой инфраструктуры ускорит финализацию войны", – подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие передачи Украине танков Leopard.

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