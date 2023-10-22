Уборщики назвали основные признаки, что полотенца нужно заменить

С течением времени полотенца впитывают меньше воды по ряду обстоятельств, включая скопление моющего средства и кондиционера для ткани. Уборщики назвали основные признаки, указывающие на то, что полотенца пора поменять.

Большинство старых полотенец можно смягчить в стиральной машине с помощью белого уксуса, но в некоторых случаях, когда полотенца полностью теряют впитывающую способность, их нужно заменить. Об этом сообщает Express.co.uk.

Вода не сливается

Когда полотенце мокрое, вода должна впитываться быстро и равномерно. Если вода не впитывается, а образует капли на поверхности, полотенце потеряло часть своей поглощающей способности.

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Неприятный запах

Если полотенца постоянно имеют затхлый или плесень, это может быть признаком того, что полотенца не высыхают эффективно, что может указывать на снижение уборчивости.

Шероховатая текстура

С течением времени полотенца становятся жесткими и теряют свою мягкость. Это происходит потому, что волокна полотенца разрушаются и становятся менее эффективными для впитывания воды.

Уменьшенная пушистость

Если полотенца потеряли свою пушистость и выглядят плоскими и потертыми, значит волокна становятся сжатыми и менее впитывают.

Долгое время высыхания

Если полотенца долго высыхают между использованием или после стирки, они, вероятно, удерживают влагу и не впитывают воду так хорошо, как должны.

Напомним, мы рассказали о полезных приемах, которые облегчат мытье полов и помогут сэкономить средства.

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