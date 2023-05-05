Ученые нашли меч времен средневековья, вмурованный в камень: почему легенда об Эскалибуре не совсем вымысел

В часовне Монтесиепи (Cappella di San Galgano a Montesiepi), на территории Италии, можно увидеть почти сказочный и окутанный легендами меч, вмурованный в камень, который больше всего понравится фанатам легенд о короле Артуре. Уникально то, что ученые, проведшие химический анализ, определили, что меч не подделка и происходит со времен средневековья.

Об этом пишет IFLScience.

Легенда, связанная с мечом, описывает историю Галгано Гвидотти, рыцаря, родившегося в 1148 году и ставшего католическим святым.

Как рассказывает легенда, Гальгано потерял отца еще ребенком. Повзрослев, он участвовал в междоусобных войнах местных феодалов и проливал кровь.

С годами рыцарь становился все более жестоким, до момента религиозного прозрения, после которого он стал христианином. Он ушел от своей невесты и стал отшельником. Гальгано регулярно видел видения, в конце концов побудившие его построить собственный скит.

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Чтобы доказать свой абсолютный отказ от жестокости и насилия, Гальгано воткнул свой меч в камень. Каково же было удивление рыцаря, когда меч легко вонзился в камень и прошел сквозь него, оставив рукоятку сверху и острие с другого конца. С тех пор меч стал одним целым с камнем и сейчас его можно увидеть в Ротонде в Сиене, Тоскана.

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Химик Луиджи Гарласкелли провел анализ меча, обнаружив невероятные детали и написал: "Стиль меча соответствует стилю другого такого оружия того же времени. Мы даже можем назвать его мечом, типичным для конца XII века".

Затем ученый просверлил отверстие в камне, из которого торчал меч, взял образцы металла и отправил их на анализ, показавший, что артефакт средневековый и действительно происходит со времен рыцаря Гальгано.

Невероятно то, что мумифицированные руки, которые держались за меч, как утверждают рассказы, принадлежали ворам, которые хотели забрать камень, но Бог поразил их – происходят из 12 века. Кроме того, доказано, что рукоятка и лезвие, выступающее из камня, является одним целым. Как меч попал в камень – загадка.

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