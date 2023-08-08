Ученые нашли способ вернуть молодость за короткий промежуток времени

Группа ученых во главе со знаменитым исследователем антивозрастных процессов из Гарвардской медицинской школы Дэвидом Синклером заявила, что они нашли способ вернуть молодость через неделю.

Исследователи обнаружили шесть химических коктейлей, которые могут восстановить юношеский профиль транскриптов всего генома и обратить транскриптомный возраст, сообщает Aging.

Транскрипт – это совокупность всех РНК, которые синтезируются клеткой. РНК отвечают за синтез белков, являющихся строительными блоками клеток.

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Коктейли были испытаны на клеточной культуре и показали впечатляющие результаты. Клетки, получавшие коктейли, выглядели и функционировали как младшие клетки. Они также были более устойчивы к повреждениям и болезням.

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Исследователи еще не проверили свои результаты на людях, но уверены, что их коктейли могут вернуть молодость людям. Они планируют приступить к клиническим испытаниям в ближайшем будущем.

Это открытие, уверяют ученые, может изменить наше отношение к старению и долголетию. Если коктейли пройдут клинические испытания, они могут оказаться доступными для всех. Это даст нам возможность вернуть молодость и прожить долгую и здоровую жизнь.

Однако другие ученые выражают скептицизм по результатам исследования. Они отмечают, что исследование было проведено на клеточной культуре и его результаты вряд ли можно перенести на людей. Они также призывают учёных провести больше исследований, прежде чем заявлять, что они нашли способ вернуть молодость.

Несмотря на скептицизм, исследование Дэвида Синклера является значительным шагом вперед в поиске способов вернуть юность. Оно дает нам надежду на то, что в скором будущем мы сможем остановить старение и прожить долгую и здоровую жизнь.

Напомним, что существуют продукты, которые поздним вечером лучше не есть, ведь их употребление может сказаться на качестве вашего сна. Диетологи советуют прекратить их употребление за несколько часов до сна.

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