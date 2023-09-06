Ученые нашли таинственный череп, нивелирующий теорию развития предков человека

Недавно обнаруженная окаменевшая обезьяна в Турции, которой 8,7 миллиона лет, вдохновляет ученых пересмотреть древние теории об эволюции человека.

В исследовании, опубликованном в Communications, ученые предполагают, что предки африканских обезьян и людей, возможно, эволюционировали в Европе до того, как мигрировали в Африку между девятью и семью миллионами лет назад.

Новые поля, полученные учеными, могут подвергнуть сомнению давнюю мысль о том, что предки человекообразных обезьян и людей пришли из Африки.

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Отмечается, что часть обезьяньего черепа, которая называется Anadoluvius turkae, была найдена в Чанкире, Турция, датируется 8,7 миллиона лет назад. Между тем, ранние гоминиды, к которым относятся люди, африканские человекообразные обезьяны и их ископаемые предки, не встречались в Африке примерно семь миллионов лет назад.

Исследователи говорят, что это свидетельствует, что гоминид могли сначала эволюционировать в Европе, прежде чем мигрировать в Африку.

"Наши выводы также свидетельствуют, что гоминиды не только эволюционировали в Западной и Центральной Европе, но и потратили более пяти миллионов лет, эволюционируя там и распространяясь к восточному Средиземноморью, прежде чем в конце концов распространиться в Африке, вероятно, в результате изменения окружающей среды и уменьшение лесов", – сказал профессор Дэвид Бегун, палеоантрополог из Университета Торонто и соавтор исследования.

По его словам, это новое свидетельство подтверждает гипотезу, что гоминиды возникли в Европе и распространились в Африку вместе со многими другими млекопитающими между девятью и семью миллионами лет назад, хотя это окончательно не доказано.

Чтобы доказать это, потребуется найти больше окаменелостей из Европы и Африки от семи до восьми миллионов лет назад, чтобы попытаться найти связь между двумя группами, добавил он.

Находка показала, что обезьяна весила от 110 до 130 фунтов, предположительно жила в сухом лесу и проводила много времени на земле.

Другие исследователи утверждают, что эти находки не отрицают понимание происхождения человека.

"Это была длительная дискуссия по поводу человекообразной обезьяны и нашего происхождения", - сказал профессор Крис Стрингер, руководитель исследования эволюции человека в Музее естественной истории в Лондоне. Исследователи планируют продолжать изучать череп Anadoluvius turkae, чтобы узнать больше о его значении для нашего понимания происхождения человека.

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