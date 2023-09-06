Учені знайшли таємничий череп, що нівелює теорію розвитку предків людини

Нещодавно виявлена ​​скам’яніла мавпа в Туреччині, якій 8,7 мільйона років, надихає вчених переглянути давні теорії про еволюцію людини.

У дослідженні, опублікованому в Communications, вчені припускають, що предки африканських мавп і людей, можливо, еволюціонували в Європі до того, як мігрували в Африку між дев'ятьма і сімома мільйонами років тому.

Нові лані, отримані вченими, можуть поставити під сумнів давню думку про те, що предки людиноподібних мавп і людей прийшли з Африки.

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Зазначається, що частка черепа мавпи, яка називається Anadoluvius turkae, була знайдена в Чанкірі, Туреччина, датується 8,7 мільйонами років тому. Тим часом ранні гомініди, до яких належать люди, африканські людиноподібні мавпи та їхні викопні предки, не зустрічалися в Африці приблизно сім мільйонів років тому.

Дослідники кажуть, що це свідчить про те, що гомініди могли спочатку еволюціонувати в Європі, перш ніж мігрувати до Африки.

"Наші висновки також свідчать про те, що гомініди не тільки еволюціонували в Західній і Центральній Європі, але й витратили понад п’ять мільйонів років, еволюціонуючи там і поширюючись до східного Середземномор’я, перш ніж зрештою поширитися в Африці, ймовірно, внаслідок зміни навколишнього середовища та зменшення лісів", – сказав професор Девід Бегун, палеоантрополог з Університету Торонто та співавтор дослідження.

За його словами, це нове свідчення підтверджує гіпотезу про те, що гомініди виникли в Європі та поширилися в Африку разом з багатьма іншими ссавцями між дев’ятьма і сімома мільйонами років тому, хоча це остаточно не доведено.

Щоб довести це, знадобиться знайти більше скам’янілостей з Європи та Африки періоду від семи до восьми мільйонів років тому, щоб спробувати знайти зв’язок між двома групами, додав він.

Знахідка показала, що мавпа важила приблизно від 110 до 130 фунтів, імовірно жила в сухому лісі та проводила багато часу на землі.

Інші дослідники стверджують, що ці знахідки не заперечують нашого розуміння походження людини.

"Це була тривала дискусія щодо людиноподібної мавпи та нашого походження", — сказав професор Кріс Стрінгер, керівник дослідження еволюції людини в Музеї природної історії в Лондоні.Дослідники планують продовжувати вивчати череп Anadoluvius turkae, щоб дізнатися більше про його значення для нашого розуміння походження людини.

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