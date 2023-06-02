Ученые нашли в Иране древний подземный город, служивший укрытием от захватчиков

Во время раскопок в маленьком городке на территории Ирана группа археологов обнаружила подземный город Нушабед, созданный во времена Сефевидов, Ильханидов и Сасанидов.

О ценах пишет UAINFO.

Кроме того, они обнаружили признаки оккупации города, которая продолжалась до вступления на трон династии Каджаров.

Подземный город состоит из трех уровней, имеющих глубину 16 метров. Также оно было снабжено сетью тоннелей и камер общей площадью 1,5 га. Все три уровня соединены вертикальными и горизонтальными каналами, которые выполняли род вентиляционной системы.

Читайте также: В Китае обнаружили затонувшие корабли времен династии Мин, нагруженные фарфором

Видео дня

Чтобы попасть в подземный город, необходимо было сделать знать специальные скрытые входы: небольшие колодцы и узкие коридоры, спрятанные в домах, мечети, замке Сизан и каналах. Город так хорошо спрятали, что его смогли найти только после того, как местный житель случайно наткнулся на туннель, копая канаву во дворе.

По мнению ученых, подземный город возможно использовали в качестве укрытия от захватчиков. Если даже кто-то из врагов попадал внутрь – сложная сеть туннелей, которые поднимаются и опускаются, сбивала их с толку. Предвидя долгое пребывание в укрытии создатели города обеспечили его доступ к воде.

Напомним, в Египте обнаружили яму с отрубленными руками.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!