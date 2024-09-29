Ученые назвали неожиданную причину вымирания мамонтов

Новое исследование предполагает, что аллергия на пыльцу могла стать одной из причин вымирания шерстистых мамонтов. По словам ученых, произошедший в конце последнего ледникового периода бум растительности создал огромные облака пыльцы, которые вызвали аллергические реакции у животных.

Эти реакции могли блокировать обоняние мамонтов, усложняя им возможность находить пищу и общаться, что существенно повлияло на их способность к размножению. Исследователи объясняют, что блокирование обоняния во время сезона размножения могло помешать мамонтам находить партнеров, что повлекло за собой резкое уменьшение популяции.

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Это, в свою очередь, могло стать ключевым фактором вымирания вида, наряду с другими факторами, такими как охота и изменение климата.

Шерстистые мамонты исчезли из большинства регионов около 10 000 лет назад, хотя некоторые популяции выжили до 4 000 лет назад на острове Врангеля. До сих пор ученые дискутируют о причинах их гибели, и аллергия на пыльцу может быть еще одним фактором, ускорившим их вымирание.

Почему вымерли мамонты. Источник: Stocktrek Images/Alamy

Авторы исследования предлагают проверить теорию аллергической реакции, исследуя остатки пыльцы в мумифицированных мамонтовых тканях и в их остатках пищи. Кроме того, можно искать следы иммуноглобулина Е (IgE) в окаменевших фекалиях, что могло бы подтвердить наличие аллергических реакций у этих животных.

Тем не менее некоторые эксперты скептически относятся к такой гипотезе. Эволюционный биолог Винсент Линч отмечает, что идея аллергии на пыльцу кажется ему "достаточно далекой" и требует дополнительных доказательств. Линч считает, что вмешательство людей и экологические изменения, вероятнее всего, являлись основными причинами исчезновения мамонтов.

Исследование ДНК мамонтов с острова Врангеля также показало, что последние мамонты потеряли способность ощущать запах некоторых цветковых растений, что могло повлиять на их выживание. Но окончательные выводы о влиянии аллергии на вымирание мамонтов еще нуждаются в дальнейших исследованиях и подтверждениях.

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