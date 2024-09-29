Науковці назвали неочікувану причину вимирання мамонтів

Нове дослідження припускає, що алергія на пилок могла стати однією з причин вимирання шерстистих мамонтів. За словами вчених, бум рослинності, що відбувся наприкінці останнього льодовикового періоду, створив величезні хмари пилку, які викликали алергічні реакції у тварин.

Ці реакції могли блокувати нюх мамонтів, ускладнюючи їм можливість знаходити їжу та спілкуватися, що суттєво вплинуло на їхню здатність до розмноження.Дослідники пояснюють, що блокування нюху під час сезону розмноження могло завадити мамонтам знаходити партнерів, що спричинило різке зменшення популяції, пише ScienceDirect.

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Це, своєю чергою, могло стати ключовим фактором вимирання виду, поряд із іншими факторами, такими як полювання людей та зміни клімату.

Шерстисті мамонти зникли з більшості регіонів близько 10 000 років тому, хоча деякі популяції вижили до 4 000 років тому на острові Врангеля. Досі вчені дискутують щодо причин їхньої загибелі, і алергія на пилок може бути ще одним фактором, що прискорив їхнє вимирання.

Чому вимерли мамонти. Джерело: Stocktrek Images/Alamy

Автори дослідження пропонують перевірити теорію алергічної реакції, досліджуючи залишки пилку в муміфікованих тканинах мамонтів та в їхніх залишках їжі. Окрім того, можна шукати сліди імуноглобуліну Е (IgE) у скам’янілих фекаліях, що могло б підтвердити наявність алергічних реакцій у цих тварин.

Попри це, деякі експерти скептично ставляться до такої гіпотези. Еволюційний біолог Вінсент Лінч зазначає, що ідея алергії на пилок здається йому "досить далекою" і вимагає додаткових доказів. Лінч вважає, що втручання людей та екологічні зміни, найімовірніше, були основними причинами зникнення мамонтів.

Дослідження ДНК мамонтів з острова Врангеля також показало, що останні мамонти втратили здатність відчувати запах деяких квіткових рослин, що могло вплинути на їхнє виживання. Але остаточні висновки щодо впливу алергії на вимирання мамонтів ще потребують подальших досліджень та підтверджень.

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