Ученые обнаружили странную форму льда, которая тает при очень высоких температурах и может быть проводником

В глубинах планеты, где привычные материалы испытывают чрезвычайное давление и тепло, происходят странные вещи. Ученые обнаружили, что атомы железа могут танцевать в твердом ядре Земли, и что на газовых гигантах, как Уран и Нептун, существует горячий, черный "суперионный лед", одновременно твердый и жидкий. Ученые впервые создали этот экзотический лед в лабораторных условиях пять лет назад и подтвердили его существование и кристаллическую структуру четыре года назад.

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В прошлом году исследователи из нескольких университетов Соединенных Штатов и лаборатории Стэнфордского центра линейных ускорителей в Калифорнии обнаружили новую фазу суперионного льда, что позволило глубже разобраться в тайнах магнитных полей Урана и Нептуна. Об этом пишет Sciense Alert.

Хотя для обычного наблюдателя вода может казаться простой молекулой, состоящей из атома кислорода и двух атомов водорода, имеющих фиксированное положение, суперионный лед, известный как Ice XIX, оказался чем-то совсем необычным. Эта форма воды считается одной из самых распространенных во Вселенной и, вероятно, заполняет недра планет-гигантов, таких как Уран и Нептун, а также их экзопланетарные аналоги.

Отмечено, что эти планеты имеют чрезвычайно высокое давление, превышающее земное давление в миллионы раз, а также очень высокую температуру, похожую на царящую на поверхности Солнца. В таких условиях вода приобретает невероятные свойства.

Ученые обнаружили, что структура Ice XIX отличается от обычной ледовой структуры. Атомы кислорода в этом суперионном льду образуют жесткий кубический каркас, одновременно ионизированные атомы водорода проходят через этот каркас, подобно тому, как электроны проходят через металлы. Эта особенность придает Ice XIX ведущие свойства и повышает его температуру плавления, благодаря чему она может оставаться жесткой при высоких температурах.

В недавнем исследовании ученые использовали мощные лазеры, чтобы создать высокое давление и температуру, подобные существующим в недрах планет-гигантов. Они пришли к выводу, что свойства Ice XIX могут способствовать образованию сложных магнитных полей, подобных наблюдаемым на Уране и Нептуне.

Это открытие является важным шагом в понимании природы планет-гигантов и динамо-теории, объясняющей возникновение магнитных полей в космических объектах. После более чем 30 лет от запуска зонда "Вояджер II" ученые могут приблизиться к разгадыванию тайн магнитных полей этих далеких планет нашей Солнечной системы.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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