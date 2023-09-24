Ученые объяснили, можно ли поседеть за ночь

Ученые говорят, что существует связь между стрессом и поседением волос, но мысль, что волосы могут поседеть за одну ночь, больше миф, чем реальность.

Отмечается, что чаще экстремальные события изменяют цвет волос в течение нескольких дней или месяцев. Биологическая основа этого явления была обнаружена во время исследования. Исследователи обнаружили, что стресс активирует симпатическую нервную систему, что приводит к постоянному повреждению клеток, производящих пигмент в волосяных фолликулах.

Читайте также: Почему седеют волосы и можно ли восстановить цвет без окраски: научное объяснение

Причина, по которой стресс не может вызвать ваши волосы поседеть за одну ночь, заключается в том, как волосы растут. Цвет волос определяется в фолликуле до того, как волосы вырастут и станут видимыми.

После того как прядь волос выросла из кожи головы, их цвет невозможно изменить. Следовательно, внезапное или быстрое изменение цвета волос невозможно, поскольку это требует выпадения всех волос и их замены новыми седыми волосами, что является длительным процессом.

Отмечается, что феномен, когда люди воспринимают быстрое изменение седых волос, часто во время стресса обычно связан с состоянием, которое называется телогенным выпадением.

"Это состояние вызывает преимущественно выпадение более темных (старых) волос, оставляя за собой седые или белые волосы и создавая впечатление внезапного поседения", – говорят исследователи.

Когда выпадающие волосы отрастают, они могут быть седыми или иметь свой первоначальный цвет.

Напомним, ученые из Школы медицины Гроссмана Нью-Йоркского университета считают, что нашли причину, почему человеческие волосы теряют свой цвет, когда мы стареем.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!