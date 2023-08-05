Ученые объяснили, почему люди зевают

В медицинских аспектах много тайн, одна из которых привлекает внимание ученых уже в течение лет – это зевота. Это распространенное явление, которое наблюдается у людей и животных.

Ученые объяснили, с чем связан такой процесс человеческого организма и выяснили его возможные причины.

Как сообщает MUSC Health, зевота сопровождается глубоким вдохом, широким раскрытием челюсти и быстрым выдохом вдыхаемого воздуха. Сразу после зевания мы испытываем чувство расслабления. Это происходит на уровне рефлексов.

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Отмечается, что зевота – явление, до сих пор не полностью разгаданное. Оно может иметь разные причины, такие как регулирование давления, эмпатия или стимуляция бдительности. Обычно зевота нормальная, но если она кажется чрезмерной или сопровождается другими симптомами, лучше проконсультироваться с медицинским специалистом.

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Несколько обоснованных теорий, почему люди зевают:

Причиной зевания может быть регуляция давления – при изменении высоты, например, во время полета на самолете, зевота может стать естественным рефлексом для выравнивания давления в ушах.

Зевота может быть ответом на социальную эмпатию. Если мы видим, как кто-то зевает или читаем о зевках, то некоторые из нас могут начать зевать из-за эмпатии. Такой рефлекс может зависеть от степени близости с зевающим лицом: родные, друзья, незнакомцы.

Есть теория, что зевота может быть рефлексом, помогающим организму сохранить бдительность и не оставаться в состоянии сна или апатии. Зевота связана с высвобождением гормонов, способствующих повышению бдительности.

Обычно зевота является нормальным физиологическим рефлексом. Однако, если зевота становится чрезмерной и не объясняется сонливостью или другими факторами, оно может указывать на определенные медицинские проблемы. Некоторые заболевания, такие как бессонница, апноэ во сне, нарколепсия, а также применение некоторых лекарств, могут вызвать усиленную зевоту. В случае сомнений рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и установления причин.

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