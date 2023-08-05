Учені пояснили, чому люди позіхають

У медичних аспектах є багато таємниць, одна з яких привертає увагу вчених уже протягом років – це позіхання. Це поширене явище, яка спостерігається у людей і тварин.

Вчені пояснили, з чим пов'язаний такий процес людського організму та з'ясували, його можливі причини.

Як повідомляє MUSC Health, позіхання супроводжується глибоким вдихом, широким розкриттям щелепи та швидким видихом вдихуваного повітря. Відразу після позіхання ми відчуваємо відчуття розслаблення. Це відбувається на рівні рефлексів.

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Зазначається, що позіхання – явище, яке досі не повністю розгадане. Воно може мати різні причини, такі як регулювання тиску, емпатія або стимуляція пильності. Зазвичай позіхання є нормальним, але якщо воно здається надмірним або супроводжується іншими симптомами, краще проконсультуватися з медичним фахівцем.

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Кілька обґрунтованих теорій, чому люди позіхають:

Причиною позіхання може бути регуляція тиску – під час зміни висоти, наприклад, під час польоту на літаку, позіхання може стати природним рефлексом для вирівняння тиску у вухах.

Позіхання може бути відповіддю на соціальну емпатію. Якщо ми бачимо, як хтось позіхає або читаємо про позіхання, то деякі з нас можуть почати позіхати через емпатію. Такий рефлекс може залежати від ступеня близькості з особою, яка позіхає: рідні, друзі, незнайомці.

Є теорія, що позіхання може бути рефлексом, що допомагає організму зберегти пильність і не залишатися в стані сну або апатії. Позіхання пов'язане з вивільненням гормонів, що сприяють підвищенню пильності.

Зазвичай позіхання є нормальним фізіологічним рефлексом. Однак, якщо позіхання стає надмірним і не пояснюється сонливістю або іншими факторами, воно може вказувати на певні медичні проблеми. Деякі захворювання, такі як безсоння, апное уві сні, нарколепсія, а також застосування деяких ліків, можуть викликати посилене позіхання. У разі сумнівів, рекомендується звернутися до лікаря для діагностики та встановлення причин.

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