Вчені пояснили, чому хмари 'плавають' у небі

Науковці розповіли про таємниці "плавання" хмар у небі та пояснили, чому вони здаються такими невагомими. Незвичайні форми та структури хмар захоплюють уяву, але дослідники стверджують, що це всього лише ілюзія.

Хмари складаються з крапельок води та кристалів льоду, які формуються навколо ядер конденсації, таких як порошинка або сіль. Значна частина ваги хмари припадає на воду, і коли вона стає надто важкою, випадають опади у вигляді дощу, снігу або граду. Проте, перед тим, як це станеться, краплі повільно опускаються до Землі.

Це повільне спадання виникає через так звану кінцеву швидкість, коли сила опору повітря майже рівноцінна силі тяжіння. Краплі так легкі, що їхній спад є майже непомітним для ока — від 60 до 120 футів на годину. Це не таке значне зсування вниз, яке неможливо помітити на великій висоті хмар.

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Щоправда, існує щось, що утримує краплі на висоті, допомагаючи їм створити ілюзію плавання. Цим чинником є висхідний потік повітря, який піднімається угору. Ці потоки підтримують краплі в підвішеному стані, навіть коли вони здаються повільно падати. Завдяки цьому, хмари здаються "плавати" у небі.

Марк Міллер, професор атмосферних наук з Університету Ратгерса, у коментарі Live Science порівняв краплі води з порошинками, що кружляють у сонячному світлі. Ці порошинки також падають повільно, але через утримання їх висхідним потоком, вони створюють враження легкості та невагомості.

Хмари є видимим результатом вертикального руху та змішування повітря з водою, коли краплі повільно падають до землі. Таким чином, хмари з'являються на висоті, але утримуються у підвішеному стані завдяки вертикальному русі повітря. Зазначено, що рух хмарних крапель виявляє рух повітря в атмосфері.

Хоча хмари можуть здаватися легкими та пухнастими, купчаста або грозова хмара може важити приблизно як 100 слонів, залежно від її розмірів. Проте, навіть при такій вазі, повітря, що підіймається, підтримує їх у повітрі, створюючи чарівну картину хмар, яка заворожує нас кожен день.

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