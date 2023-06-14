Ученые объяснили, почему не стоит убирать мертвых мух с подоконника

Новое исследование принесло неожиданные результаты влияния мертвых мух на живых представителей своего вида. Оказывается, когда плодовые мушки вида Drosophila melanogaster сталкиваются с трупами своих сородичей, это может значительно сократить их жизнь.

Ученые заметили, что такие мушки начинают проявлять замкнутость и стареют гораздо быстрее, чем те, которые не наблюдают трупов своих сородичей.

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Результаты этого исследования опубликованы в журнале PLOS Biology. Ученые считают, что два типа нейронов, реагирующих на нейромедиатор серотонин, играют ключевую роль в процессе восприятия смерти на мух. Активность этих нейронов приводит к ускоренному старению и отрицательно влияет на физиологию мух.

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Ученые из Мичиганского университета, занимаясь исследованием, надеются, что их результаты помогут в будущем лучше понять влияние смерти на людей и процессы старения, в частности, в ситуациях, связанных со стрессом.

Это исследование открывает путь к дальнейшим исследованиям нейронных процессов, происходящих в организмах плодовых мух и может иметь важное значение для понимания физиологических последствий смерти. Эти открытия могут стать основой для разработки новых методов лечения людей, страдающих от постоянных стрессовых ситуаций, связанных со смертью.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать эффективную мухоловку своими руками.

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