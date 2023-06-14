Вчені пояснили, чому не варто прибирати мертвих мух з підвіконня

Нове дослідження принесло несподівані результати щодо впливу мертвих мух на живих представників свого виду. Виявляється, коли плодові мушки виду Drosophila melanogaster стикаються з трупами своїх сородичів, це може значно скоротити тривалість їхнього життя.

Науковці помітили, що такі мушки починають проявляти замкненість та старіють набагато швидше, порівняно з тими, які не спостерігають трупів своїх сородичів.

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Результати цього дослідження опубліковані в журналі PLOS Biology. Вчені вважають, що два типи нейронів, що реагують на нейромедіатор серотонін, відіграють ключову роль у процесі впливу сприйняття смерті на мух. Активність цих нейронів призводить до прискореного старіння і негативно впливає на фізіологію мух.

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Вчені з Мічиганського університету, займаючись дослідженням, надіються, що їхні результати допоможуть в майбутньому краще зрозуміти вплив смерті на людей і процеси старіння, зокрема у ситуаціях, пов'язаних зі стресом.

Це дослідження відкриває шлях до подальших досліджень нейронних процесів, які відбуваються в організмах плодових мух і можуть мати важливе значення для розуміння фізіологічних наслідків смерті. Згадані відкриття можуть стати основою для розробки нових методів лікування людей, що страждають від постійних стресових ситуацій, пов'язаних зі смертю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити ефективну мухоловку власними руками.

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