Ученые объяснили, почему нельзя давить тараканов ногами

Тараканы – это распространенные вредители. Они могут являться источником инфекций и аллергий.

Многие считают, что самый простой способ избавиться от тараканов – это наступить на них ногами. Однако это не совсем верно пишет thesilverink.com.

Почему нельзя давить тараканов ногами?

Тараканы имеют очень крепкий экзоскелет, который защищает их от повреждений. Так что даже после того, как вы на них наступите, они могут притворяться мертвыми, а потом убежать.

Более того, наступление на тараканов может быть вредным для здоровья. Когда таракана раздавливают, содержащиеся в нем бактерии могут распространиться в окружающую среду. Эти бактерии могут вызвать аллергию, астму и такие заболевания, как дизентерия, диарея, холера или брюшной тиф. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как избавиться от тараканов эффективно?

Лучший способ избавиться от тараканов – использовать специальные средства от насекомых. Эти средства содержат ядовитые вещества, парализующие или убивающие таракана. Также можно использовать липкие ловушки, которые захватывают тараканов, когда они на них заходят.

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Вот несколько советов, как предотвратить появление тараканов в вашем доме:

Регулярно убирайте свой дом и выбрасывайте мусор.

Храните продукты в герметичных контейнерах.

Используйте репелленты от насекомых.

Если у вас есть тараканы в доме, важно обратиться в профессиональную службу по борьбе с вредителями. Эти службы имеют опыт и оборудование, необходимые для эффективного уничтожения тараканов.

Издание пишет, что тараканов можно отпугнуть от дома. Они не любят специфических запахов. К ним относятся запах огурца, уксуса, чеснока и лаврового листа. Поместите огуречную шкурку в места, где чаще всего замечали тараканов, чтобы они не могли проникнуть в дом.

Напомним, мы уже писали, как сделать натуральное средство для борьбы с тараканами.

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