Тараканы сами покинут ваш дом: как сделать натуральное средство для борьбы с вредителями

Как сделать эффективное самодельное средство против тараканов из соды и лавровых листьев

Вредители, такие как тараканы, могут стать проблемой для любой кухни, ползают по еде и откладывают свои яйца. Однако есть простой способ, которым вы можете сделать самодельный репеллент, который заставит их покинуть ваш дом. Средство имеет сильный запах, который тараканы не могут терпеть, и они будут убегать.

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Для приготовления натурального репеллента вам понадобятся следующие ингредиенты:

немного воды;

½ столовой ложки сахара;

1 столовая ложка пищевой соды;

7 лавровых листьев.

Начните с того, чтобы нарезать лавровый лист на мелкие кусочки, после чего поставьте воду на нагрев. Добавьте в воду пищевую соду и сахар и перемешайте, пока все растворится. Затем положите лавровый лист в бутылку с распылителем, залейте раствором и оставьте для брожения на 12 часов.

После приготовления репеллента, распыляйте его в местах, где вы видели тараканов, избегая при этом прямого контакта с едой. Распыляйте средство в любом месте, где вы находили вредителей, и они будут убегать от сильного запаха.

Раньше мы писали о дешевом и доступном средстве, которое можно найти почти в любом украинском доме, что поможет избавиться от плесени в доме.

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