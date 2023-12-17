Ученые определили еще одну опасность нерегулярного сна

По данным нового исследования, люди с нерегулярным графиком сна имеют повышенный риск деменции.

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Исследователи из Университета Монаша в Австралии проанализировали данные 88 094 человек в возрасте от 62 лет. Они обнаружили, что те, кто имел очень нерегулярный график сна, имели на 30% более высокий риск развития деменции в течение семи лет, чем те, кто имел средний индекс регулярности сна, пишет Newsweek.

"Хороший сон необходим для поддержания связей в нашем мозгу и консолидации памяти", - рассказал Newsweek автор исследования Мэтью Пасе, профессор и исследователь деменции в Университете Монаш.

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Он подчеркнул, что сон также выполняет в мозгу функцию, подобную мусорной машине, помогая очищать метаболические отходы, которые накапливаются в нашем мозге, когда мы не спим.

Пасе призвал людей пытаться соблюдать регулярный график сна, даже если это не всегда возможно. Он также отметил, что есть другие факторы образа жизни, которые могут помочь снизить риск развития деменции, такие как физическая активность, здоровое питание и уход за здоровьем сердца. Исследователи все еще не знают, каким образом нерегулярный сон может повысить риск деменции. Однако они предполагают, что это может быть связано с нарушением нормального функционирования мозга во время сна.

"Сон важен для здоровья нашего мозга, и важно придерживаться регулярного графика сна, чтобы обеспечить максимальные преимущества сна. Это лишь одна из многих вещей, которые мы можем сделать, чтобы уменьшить риск развития деменции", — добавил ученый.

Что такое деменция

Это синдром, характеризующийся прогрессирующим нарушением когнитивных функций, таких как память, мышление, речь и суждение. Деменция может также привести к изменениям в поведении и личности.

Существует много разных типов деменции, но наиболее распространенной является болезнь Альцгеймера. Другие распространенные типы деменции включают в себя сосудистую деменцию, лобно-подкорковую деменцию и деменцию с телами Леви.

Деменция не является неизбежным следствием старения. Однако риск развития деменции возрастает с возрастом. Против деменции лекарства не существует.

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