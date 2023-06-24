Ученые открыли тайны древней цивилизации Нок, изобревшей одну из первых судебных систем

Во время работы в шахтах в южной части штата Кадуна рабочие обнаружили уникальные терракотовые артефакты. Более тщательные исследования показали, что они принадлежали цивилизации, которая одна из первых создала сложное устройство своей культуры в Западной Африке.

Об этом пишет Ancient Origins.

Самыми интересными найденными артефактами, созданными культурой Нок были терракотовые статуи, датируемые по меньшей мере 500 годом до н.э., изображающие людей с большими удлиненными головами с полыми глазами и открытыми губами.

Некоторые статуи изображают людей с разными заболеваниями. По мнению ученых, они послужили талисманами-оберегами от болезней. Есть и другая версия – статуи символизировали высокопоставленных лиц.

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Также цивилизация Нок поражает своими навыками металлообработки.

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Они создавали сложные изделия из сплавов меди и железа – украшения, орудия труда и оружие: выливали, ковали и сваривали. Все изделия были искусно украшены резьбой, что говорит о высоких художественных способностях мастеров.

Также, цивилизация Нок создала свою судебную систему, которая предшествовала западной. Их судьи были разделены на классы, в зависимости от рассматриваемых дел дел – от семейных споров до уголовных дел.

Эта чрезвычайная культура быстро пришла в упадок и исчезла по неизвестным причинам.

Напомним, в Израиле нашли фрагменты свитка с текстом из книги Двенадцати малых пророков.

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