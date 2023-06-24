Вчені відкрили таємниці древньої цивілізації Нок, яка винайшла одну з перших судових систем

Під час роботи в шахтах у південній частині штату Кадуна робітники знайшли унікальні теракотові артефакти. Ретельніші дослідження показали, що вони належали цивілізації, яка одна з перших створила складний устрій своєї культури у Західній Африці.

Про це пише Ancient Origins.

Найцікавішими знайденими артефактами, створеними культурою Нок були теракотові статуї, які датуються щонайменше 500 роком до н.е, що зображають людей з великими видовженими головами з порожнистими очима та розтуленими губами.

Деякі статуї зображають людей з різними захворюваннями. На думку вчених, вони слугували талісманами-оберегами від хвороб. Є й інша версія – статуї символізували високопоставлених особ.

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Також, цивілізація Нок вражає своїми навичками металообробки.

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Вони створювали складні вироби зі сплавів міді та заліза – прикраси, знаряддя праці та зброю: виливали, кували та зварювали. Всі вироби були майстерно прикрашеними різьбою, що говорить про високі художні здібності майстрів.

Також, цивілізація Нок створила власну судову систему, яка передувала західній. Їх судді були поділені на класи, в залежності від справ, які вони розглядали – від сімейних суперечок до кримінальних справ.

Ця надзвичайна культура швидко занепала та зникла через невідомі причини.

Нагадаємо, в Ізраїлі знайшли фрагменти сувою з текстом з книги Дванадцяти малих пророків.

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