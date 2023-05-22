Ученые получили детальные изображения пятен на Солнце с помощью одного из самых мощных телескопов наземных (фото)

Солнечный телескоп DKIST недавно получил увлекательные изображения Солнца, позволяя подробно рассмотреть активные области на поверхности светила, известные как солнечные пятна. Эта новость была обнародована на сайте Национальной солнечной обсерватории США, которой принадлежит DKIST.

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Телескоп DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope) является одним из мощнейших наземных телескопов, способных следить за Солнцем даже при препятствиях, сделанных земной атмосферой. Его строительство началось в 2010 году, а сейчас продолжаются завершающие этапы подготовки к работе. В рамках первого цикла наблюдений DKIST сделал восемь новых фотографий Солнца с помощью инструмента VBI, работающего в видимом свете.

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Одно из полученных изображений демонстрирует спокойный участок Солнца, охватывающий площадь 30 720 километров в длину и ширину. На этом снимке можно увидеть горячую плазму, циркулирующую в конвекционных гранулах на поверхности фотосферы (наружный слой Солнца). Яркие структуры внутри гранул свидетельствуют о наличии магнитного поля. Выявление и исследование этих мелких элементов является одной из основных задач DKIST, что позволит гелиофизикам лучше понимать механизмы солнечной активности.

Другое изображение подробно отображает активную область Солнца, известную как солнечное пятно. Солнечные пятна характеризуются темными центральными областями, где плазма немного холоднее по сравнению с окружающими участками. Их нитевидная структура также связана с магнитным полем.

Именно в солнечных пятнах возникают взрывчатые явления, например, выбросы корональной массы, которые могут вызвать магнитные бури. В прошлый раз мы более подробно рассказывали об этих явлениях в наших материалах "Причины возникновения солнечных пятен".

Кроме того, DKIST смог зафиксировать изображение хромосферы Солнца, которая является областью между фотосферой (наружный слой) и короной. Темные линии на этих снимках представляют плазму, движущуюся под воздействием магнитного поля.

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