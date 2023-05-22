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Вчені отримали детальні зображення плям на Сонці за допомогою одного з найпотужніших наземних телескопів (фото)

Ігор Романько

Наземний сонячний телескоп DKIST отримав нові зображення сонячних плям

Сонячний телескоп DKIST недавно отримав захоплюючі зображення Сонця, дозволяючи докладно розглянути активні області на поверхні світила, відомі як сонячні плями. Ця новина була оприлюднена на веб-сайті Національної сонячної обсерваторії США, якій належить DKIST.

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Телескоп DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope) є одним з найпотужніших наземних телескопів, здатних спостерігати за Сонцем навіть при перешкодах, створених земною атмосферою. Його будівництво розпочалось у 2010 році, а наразі тривають завершальні етапи підготовки до роботи. В рамках першого циклу спостережень DKIST зробив вісім нових фотографій Сонця за допомогою інструмента VBI, який працює у видимому світлі.

 

Одне з отриманих зображень демонструє спокійну ділянку Сонця, яка охоплює площу 30 720 кілометрів у довжину та ширину. На цьому знімку можна побачити гарячу плазму, що циркулює у конвекційних гранулах на поверхні фотосфери (зовнішній шар Сонця). Яскраві структури всередині гранул свідчать про наявність магнітного поля. Виявлення та дослідження цих дрібних елементів є одним з основних завдань DKIST, що дозволить геліофізикам краще розуміти механізми сонячної активності.

 

Інше зображення детально відображає активну область Сонця, відому як сонячна пляма. Сонячні плями характеризуються темними центральними областями, де плазма є трохи холоднішою порівняно з навколишніми ділянками. Їх ниткоподібна структура також пов'язана з магнітним полем.

 

Саме в сонячних плямах виникають вибухові явища, наприклад, викиди корональної маси, які можуть спричинити магнітні бури. Минулого разу ми детальніше розповідали про ці явища в наших матеріалах "Причини виникнення сонячних плям".

 

Крім того, DKIST зміг зафіксувати зображення хромосфери Сонця, що є областю між фотосферою (зовнішній шар) та короною. Темні лінії на цих знімках представляють плазму, яка рухається під впливом магнітного поля.

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