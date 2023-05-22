Вчені отримали детальні зображення плям на Сонці за допомогою одного з найпотужніших наземних телескопів (фото)

Сонячний телескоп DKIST недавно отримав захоплюючі зображення Сонця, дозволяючи докладно розглянути активні області на поверхні світила, відомі як сонячні плями. Ця новина була оприлюднена на веб-сайті Національної сонячної обсерваторії США, якій належить DKIST.

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Телескоп DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope) є одним з найпотужніших наземних телескопів, здатних спостерігати за Сонцем навіть при перешкодах, створених земною атмосферою. Його будівництво розпочалось у 2010 році, а наразі тривають завершальні етапи підготовки до роботи. В рамках першого циклу спостережень DKIST зробив вісім нових фотографій Сонця за допомогою інструмента VBI, який працює у видимому світлі.

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Одне з отриманих зображень демонструє спокійну ділянку Сонця, яка охоплює площу 30 720 кілометрів у довжину та ширину. На цьому знімку можна побачити гарячу плазму, що циркулює у конвекційних гранулах на поверхні фотосфери (зовнішній шар Сонця). Яскраві структури всередині гранул свідчать про наявність магнітного поля. Виявлення та дослідження цих дрібних елементів є одним з основних завдань DKIST, що дозволить геліофізикам краще розуміти механізми сонячної активності.

Інше зображення детально відображає активну область Сонця, відому як сонячна пляма. Сонячні плями характеризуються темними центральними областями, де плазма є трохи холоднішою порівняно з навколишніми ділянками. Їх ниткоподібна структура також пов'язана з магнітним полем.

Саме в сонячних плямах виникають вибухові явища, наприклад, викиди корональної маси, які можуть спричинити магнітні бури. Минулого разу ми детальніше розповідали про ці явища в наших матеріалах "Причини виникнення сонячних плям".

Крім того, DKIST зміг зафіксувати зображення хромосфери Сонця, що є областю між фотосферою (зовнішній шар) та короною. Темні лінії на цих знімках представляють плазму, яка рухається під впливом магнітного поля.

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