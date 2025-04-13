Пенсія 5 тисяч при мінімальному стажі: яку потрібно мати зарплату

Обсяг необхідного страхового стажу залежить від віку людини. Сьогодні в Україні вихід на пенсію можливий у 60, 63 або 65 років.

Щоб вийти на пенсію у 60 років, наразі потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Про це повідомляє "24 Канал".

Отже, згідно з вимогами, для отримання пенсії в 5000 грн необхідно мати щонайменше 14,3 тисячі гривень офіційної заробітної плати.

Як отримати пенсію в 5 тис. грн. Джерело: Скриншот Пенсійний калькулятор

Щоб вийти на пенсію у 63 роки, потрібно мати щонайменше 22 роки страхового стажу. В такому разі, для отримання пенсії у 5 тисяч гривень, заробітна плата має становити не менше ніж 20,8 тисячі гривень.

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Як отримати пенсію в 5 тис. грн. Джерело: Скриншот Пенсійний калькулятор

Для виходу на пенсію у 65 років достатньо мати 15 років страхового стажу. При цьому, щоб отримувати зазначену пенсію, заробітна плата повинна бути не меншою за 30,4 тисячі гривень.

Як отримати пенсію в 5 тис. грн. Джерело: Скриншот Пенсійний калькулятор

Варто зауважити, що у найближчі роки вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки поступово зростатимуть.

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