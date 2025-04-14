Удар балістикою по Сумах: кількість постраждалих зросла до 119 (фото)

У неділю, 13 квітня, під час святкування Вербної неділі, російська армія завдала удару по центру Сум, випустивши дві балістичні ракети. Внаслідок атаки загинуло 34 особи, серед них — двоє дітей. Кількість поранених сягнула 119 людей, зокрема 15 дітей.

Серед постраждалих — мешканці, які опинилися просто на вулиці: у власних авто, громадському транспорті або в будинках. Це один із найкривавіших ударів по українських містах за останні місяці. Про це пише ВВС.

Одна з ракет влучила в Конгрес-центр Сумського державного університету — популярний простір, де проводилися заняття, гуртки, майстер-класи для дітей. Як розповів мешканець міста в коментарі для ВВС Україна, центр був освітнім осередком для всієї громади.

Окрім університету, серйозних пошкоджень зазнали навколишні вулиці — зруйновано тролейбус, автівки, пошкоджено житлові будинки. Світлини з місця трагедії демонструють масштаби руйнувань і численні жертви.

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію, наголосивши, що "розмови ще ніколи не зупиняли балістику". Він зазначив, що ракети влучили у звичайну міську вулицю, де проходило повсякденне життя — школи, будинки, авто на дорогах — саме в день, коли люди йшли до храмів.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав атаку "абсолютним злом" і підкреслив, що вона забрала життя мирних мешканців у християнське свято. Українська сторона передала інформацію про обстріл усім міжнародним партнерам та організаціям, закликавши до рішучої відповіді.

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Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

За даними Головного управління розвідки, по місту вдарили ракети типу "Іскандер-М" (KN-23), які мали осколково-фугасні бойові частини. Удари здійснили російські ракетні підрозділи 112-ї та 448-ї бригад, які базуються на території Воронезької та Курської областей.

Міжнародна спільнота рішуче засудила обстріл Сум: президент Франції Еммануель Макрон заявив, що світ має вжити рішучих заходів, аби змусити Росію припинити війну, підкресливши, що саме Москва обрала продовження бойових дій — попри людські жертви, міжнародне право та дипломатичні ініціативи. Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс написав, що Росія свідомо обрала шлях агресії, відкинувши мир. Глава європейської дипломатії Кая Каллас у своїй заяві наголосила: "Серце розривається, дивлячись на кадри з Сум. Люди зібралися вранці на Вербну неділю — і потрапили під ворожу атаку".

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків та Київщину.

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