Ученые предположили, что Эдемский сад мог существовать на Земле и где он находился

Судя по библейскому описанию можно предположить, что "рай на Земле" расположен где-то вблизи Ирака и Ирана вокруг Персидского залива или в Южной Африке.

Об этом пишет IFLScience. Эдемский сад – это библейское место, глубоко укоренившееся в воображении христиан и иудаизма, и вполне могло быть основано на реальном месте на нашей планете.

Расположение сада было описано в Бытии 2:10-14 так:

"И выходила река из Эдема, чтобы поливать сад; и оттуда он разделился, и стал четыре головы. Имя первого Пишон; это то, что окружает всю землю Хавила, где есть золото; и золото той земли хорошо; оникс. А имя второй реки Гихон; это тот, что окружает всю землю Куш. А название третьей реки Тигр; это то, что идет к востоку от Ашуру. А четвертая река – Ефрат"

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Ключевым показателем является то, что он находился там, где сливаются четыре реки. Сегодня мы знаем две из этих рек: Тигр и Евфрат, начинающиеся в Турции, а затем протекающие через Сирию и Ирак. На юге Ирака Евфрат сливается с Тигром и становится Шатт Аль-Араб, который затем впадает в Персидский залив.

Однако непонятно, что подразумевается под названиями Пишон и Гихон. Некоторые теологи на протяжении веков предполагали, что они могут ссылаться на Ганг в Индии и Нил в Египте, хотя другие отмечали, что это означало бы большую часть Земли.

"Многие думают, что Пизон и Гихон - это Ганг и Нил; однако ошибка этих людей полностью опровергается удаленностью расположения этих рек. Люди не хотят перелетать даже в Дунай; будто действительно жилье одного человека простиралось от самой отдаленной части Азии до края Европы", – писал Джон Кальвин, теолог 16-го века, известный своей ролью в протестантской Реформации.

Однако, исходя из упоминания о Тигре и Евфрате, можно предположить, что Эдем черпал вдохновение с территории Ирака и Ирана, где эти две реки сливаются у Персидского залива. В частности, на ирано-иракской границе находится река под названием Шатт Аль-Араб, которая образуется в месте слияния рек Евфрат и Тигр.

Если с научной точки зрения верить, что Эдемский сад символизирует происхождение людей, то придется искать в Африке.

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