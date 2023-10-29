Ученые в США нашли новый способ уничтожения раковых клеток

Группа исследователей из UC Davis Comprehensive Cancer Center обнаружила важный эпитоп на рецепторе CD95, который может привести к гибели клеток. Эта новая способность запускать запрограммированную смерть клеток может открыть двери для усовершенствования лечения рака.

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Рецепторы CD95, также известные как Fas, называются рецепторами смерти. Эти белковые рецепторы находятся на клеточных мембранах. При активации они выдают сигнал, заставляющий клетки самоуничтожаться, сообщает news-medical.net.

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Исследователи обнаружили, что этот эпитоп является ключевым для цитотоксической передачи сигналов Fas, а также противоопухолевой функции CAR Т-клеток. CAR Т-клетки – это тип иммунотерапии, при котором Т-клетки пациента генетически модифицируют для атаки опухолевых клеток.

Это открытие имеет потенциал для разработки новых антител, которые активируют Fas, избирательно умерщвляют опухолевые клетки и потенциально поддерживают терапию CAR T-клетками солидных опухолей.

"Это важное открытие, которое может привести к новому способу лечения рака", – сказал Джогендер Тушир-Сингх, доцент кафедры медицинской микробиологии и иммунологии и старший автор исследования. По его словам, ученые могут использовать эту информацию для разработки новых лекарственных средств, которые могут быть более эффективными и менее токсичными, чем существующие методы лечения.

Напомним, новый вид рака распространяется как вирус.

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