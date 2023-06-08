Ученые впервые зафиксировали 'непорочное зачатие' у самки крокодила

В зоопарке Коста-Рики впервые зафиксировали однополое зачатие. Выяснилось, что крокодилы способны на партеногенез.

Как сообщает журнал Biology Letters, 18-летняя самка крокодила, более 16 лет не контактировавшая с самцами своего вида, отложила яйца.

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Отмечается, что обычно при партеногенезе рептилии откладывают стерильные яйца, не содержащие эмбрионов. Но на этот раз 7 из 14 яиц оказались оплодотворенными.

Биологи изучили зародыши и подтвердили, что они действительно состоят исключительно из генетического материала матери. Правда, яйца так и не вылупились, но это нормальная практика при "невинном размножении", отмечается в исследовании.

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Ученые добавили, что этот случай "непорочного зачатия" у крокодила оказался неожиданностью. Ученые не исключают, что подобное могло случаться и среди динозавров – их доисторических предков.

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Напомним, ранее учёные из Индии зафиксировали появление первых гибридов между серым волком и собакой на территории страны.

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