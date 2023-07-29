Ученые выяснили, что самый большой вулкан Солнечной системы на Марсе оказался островом

Ученые из Франции обнаружили новые сведения о Марсианской горе Олимп, самой высокой точке Марса и Солнечной системы. Они предполагают, что Олимп, являющийся потухшим щитовым вулканом, возможно, когда-то был вулканическим островом, находившимся посреди океана в отдаленном прошлом планеты.

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О новом исследовании ученых пишет Национальный центр научных исследований Франции. Олимп, высота которого составляет около 25 км (практически втрое выше, чем Эверест на Земле), обхватывает площадь более 300 тыщ квадратных км.

Ученые отмечают, что эта гора была образована во время продолжительного вулканизма, а основная ее часть сформировалась около 2,5 миллиарда лет назад. По находкам геологов, гора Олимп может быть активной еще примерно 3-3,7 миллиарда лет назад, когда Марс еще был покрыт океаном.

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Особый интерес у ученых вызывает шестикилометровый полуокруглый уступ, вогнутый в центр Олимпа, очень похожий на земные вулканические острова Пику и Гавайи. Эти земные острова образовались из-за извержения вулканов в море, и их морфология обусловлена взаимодействием лавы с водой, где она застывала. Это свидетельствует о том, что Олимп может оказаться погруженной в воду частью вулкана, и исследователи пытаются выяснить, возможно ли такое сценарий.

Более детальные исследования Олимпа и соседней горы Альба, также имеющей подобные уступы, могут помочь уточнить уровень воды в древнем марсианском океане и глубже понять геологическое прошлое Марса. Находки исследователей позволяют обогатить наши знания об этой загадочной планете и ее истории.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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