Ученые выяснили как можно увеличить продолжительность жизни, обнаружив "программные сбои", вызывающие старение

Эпигенетическая "перезагрузка" изменяет процесс старения мышей и может продлить жизнь.

Ученые Гарвардской медицинской школы исследовали процесс старения и определили возможный способ изменить его. В ходе испытаний на мышах команда показала, что эпигенетические "программные сбои" вызывают симптомы старения, а перезагрузка системы может отменить их, потенциально продлевая продолжительность жизни.

Наш геном содержит полный проект ДНК, содержащийся в каждой клетке нашего тела. Но это не вся картина – дополнительный уровень информации, известный как эпиген, находится над ним и контролирует, какие гены включаются и выключаются в разных типах клеток. Похоже, что каждая клетка в нашем теле работает за одним и тем же руководством (геном), но эпигеном похож на содержание, направляющее разные клетки к разным разделам (генам). В конце концов, легочным клеткам нужны совсем другие инструкции, чем клеткам сердца.

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Факторы окружающей среды и образа жизни, такие как диета, физические упражнения и даже опыт детства могут изменить эпигенетическое выражение в течение нашей жизни. Эпигенетические изменения связывают со скоростью биологического старения, но вызывают ли они симптомы старения, или сами по себе являются симптомом, остается неясным.

Гарвардские учёные провели эксперименты на мышах, чтобы выяснить это. Используя систему под названием индуцированные изменения эпигенома (ICE), команда ускорила естественный процесс повреждения и восстановления ДНК у мышей, чтобы проверить, ускоряет ли это также симптомы старения.

"Если это правильно, это означает, что рак, диабет и болезнь Альцгеймера могут иметь ту же основную причину, которую можно устранить для лечения или лечения возрастных заболеваний с помощью одного лечения", – говорится в статье.

В клетках млекопитающих наши хромосомы испытывают миллион разрывов ДНК в минуту, и эпигенетические факторы очень быстро координируют восстановление, прежде чем вернуться в исходное место. Команда "создала" мышей, у которых происходит разрыв ДНК в три раза быстрее обычного.

Впоследствии они обнаружили, что эпигенетические факторы стали более "рассеянными" и не возвращались домой после того, как они отремонтировали разрывы ДНК, что привело к тому, что эпиген стал путаным. Конечно, до шестимесячного возраста мыши демонстрировали физические признаки старения, имея гораздо хуже здоровье по сравнению с неотредактированными мышами того же возраста.

По словам ученых, этим они подтвердили роль эпигенома в старении. Следующим шагом было проверить, можем ли мы что-нибудь с этим сделать, поэтому команда применила коктейль генной терапии из трех генов, известных как Oct4, Sox2 и Klf4. Они активны в стволовых клетках, и в предыдущей работе команда обнаружила, что их можно использовать для обновления зрения мышей с возрастной глаукомой.

В этом случае мыши ICE ощутили резкое понижение биомаркеров старения. Их эпигеномы стали расшифрованными и вернули их тканям и органам более молодое состояние.

"Это похоже на перезагрузку неисправного компьютера. Это запустило эпигенетическую программу, которая побудила клетки восстанавливать эпигенетическую информацию, которую они имели, когда были молодыми. Это постоянный сброс", – сказал Дэвид Синклер, старший автор исследования.

Команда говорит, что это открытие потенциально огромно. Борьба со старением сама по себе может эффективнее лечить многие болезни, возникающие в результате этого природного процесса.

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