Ударов будет больше: магнитная буря снова усилилась

Октябрь 2024 стал месяцем повышенной солнечной активности, что привело к частым магнитным бурям. Об этом свидетельствуют данные по графикам солнечной активности.

13 октября в результате солнечной активности K-индекс геомагнитных штормов достиг отметки 6, что указывает на сильную магнитную бурю. 14 и 15 октября также ожидаются периоды повышенной солнечной активности.

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Магнитные бури с 12 по 20 октября. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Людям, чувствительным к изменениям магнитного поля Земли, следует быть готовыми к возможным головным болям, головокружениям, бессоннице и другим неприятным симптомам. Магнитные бури могут повлиять на работу электроники, систем связи и энергоснабжения. Также сильные магнитные бури создают условия для наблюдения за яркими полярными сияниями.

Признаки воздействия магнитных бурь на человека:

Головная боль и мигрень.

Повышенная утомляемость и слабость.

Нарушение сна и бессонница.

Ухудшение настроения, тревога или раздражительность.

Повышение АД.

Ухудшение концентрации и внимания.

Как защититься от магнитных бурь?

Пить достаточно воды, избегать употребления алкоголя и кофеина.

Обеспечить достаточный отдых и сон.

Принимать адаптогенные средства (после консультации с лечащим врачом).

Употреблять продукты, богатые витаминами и антиоксидантами.

Минимизировать стресс и физическую нагрузку во время активных магнитных бурь.

Напомним, мы писали, что учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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