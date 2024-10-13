Ударов будет больше: магнитная буря снова усилилась
Октябрь 2024 стал месяцем повышенной солнечной активности, что привело к частым магнитным бурям. Об этом свидетельствуют данные по графикам солнечной активности.
13 октября в результате солнечной активности K-индекс геомагнитных штормов достиг отметки 6, что указывает на сильную магнитную бурю. 14 и 15 октября также ожидаются периоды повышенной солнечной активности.
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Людям, чувствительным к изменениям магнитного поля Земли, следует быть готовыми к возможным головным болям, головокружениям, бессоннице и другим неприятным симптомам. Магнитные бури могут повлиять на работу электроники, систем связи и энергоснабжения. Также сильные магнитные бури создают условия для наблюдения за яркими полярными сияниями.
Признаки воздействия магнитных бурь на человека:
- Головная боль и мигрень.
- Повышенная утомляемость и слабость.
- Нарушение сна и бессонница.
- Ухудшение настроения, тревога или раздражительность.
- Повышение АД.
- Ухудшение концентрации и внимания.
Как защититься от магнитных бурь?
- Пить достаточно воды, избегать употребления алкоголя и кофеина.
- Обеспечить достаточный отдых и сон.
- Принимать адаптогенные средства (после консультации с лечащим врачом).
- Употреблять продукты, богатые витаминами и антиоксидантами.
- Минимизировать стресс и физическую нагрузку во время активных магнитных бурь.
Напомним, мы писали, что учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.
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