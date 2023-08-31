Удивите гостей: варенье из болгарского перца на зиму от Евгения Клопотенко
Выходит оно по консистенции похожему на джем, не слишком сладким и очень красивым. Баночка такого варенья из перца всегда пригодится на кухне, ведь идеально подходит как намазка на тосты или крекеры, как маринад или соус к мясу, соус для бургеров и разнообразных сэндвичей.
Ингредиенты:
1 кг сладкого перца
500 г сахара
1 острый перец
2 гвоздики
1 палочка корицы
1 лимон/лимонный сок
100 мл воды
Читайте также: Консервируем помидоры без уксуса: самый простой рецепт
Способ приготовления:
1. Сладкий перец очистите от семян, порежьте мелкими кусочками и засыпьте в большую кастрюлю.
2. Добавьте в кастрюлю сахар, воду, гвоздику, палочку корицы, сок одного лимона. Перемешайте и поставьте вариться на маленьком огне на 30 мин.
3. Через 30 мин снимите кастрюлю с огня, извлеките специи и перебейте овощную массу блендером прямо в кастрюле. Затем проварите перцы еще 15 мин на маленьком огне.
4. Простерилизуйте банки и крышки. Разлейте еще горячее варенье по банкам и закрутите крышки.
Советуем также обратить внимание на рецепт аджики с хреном.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!