Удивите гостей: варенье из болгарского перца на зиму от Евгения Клопотенко

Выходит оно по консистенции похожему на джем, не слишком сладким и очень красивым. Баночка такого варенья из перца всегда пригодится на кухне, ведь идеально подходит как намазка на тосты или крекеры, как маринад или соус к мясу, соус для бургеров и разнообразных сэндвичей.

Ингредиенты:

1 кг сладкого перца

500 г сахара

1 острый перец

2 гвоздики

1 палочка корицы

1 лимон/лимонный сок

100 мл воды

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Способ приготовления:

1. Сладкий перец очистите от семян, порежьте мелкими кусочками и засыпьте в большую кастрюлю.

2. Добавьте в кастрюлю сахар, воду, гвоздику, палочку корицы, сок одного лимона. Перемешайте и поставьте вариться на маленьком огне на 30 мин.

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3. Через 30 мин снимите кастрюлю с огня, извлеките специи и перебейте овощную массу блендером прямо в кастрюле. Затем проварите перцы еще 15 мин на маленьком огне.

4. Простерилизуйте банки и крышки. Разлейте еще горячее варенье по банкам и закрутите крышки.

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