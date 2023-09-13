Угрожает отравление цианидом: какие фрукты не стоит есть с косточками

Цианиды – это ядовитое вещество, которое может вызвать отравление, а в некоторых случаях даже смерть. Он содержится в некоторых растениях и косточках (семенах) ряда фруктов.

Больше всего цианида содержится в косточках яблок, персиков, вишен, слив, абрикосов, груш, арбузов, дынь.

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Отравление цианидом может возникнуть в результате употребления большого количества косточек этих фруктов.

Симптомы отравления цианидом включают:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Рвота

Затрудненное дыхание

Спазмы

Утрата сознания

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При отравлении цианидом необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Лечение отравления цианидом состоит во введении антидота – витамина В12.

Чтобы избежать отравления цианидом, необходимо:

Не употреблять большое количество косточек фруктов. Не давать детям косточки фруктов. Не использовать косточки фруктов для приготовления лекарства или других продуктов.

Важно помнить, что цианид содержится только в косточках фруктов. Сами фрукты не содержат цианида и безопасны для употребления в пищу.

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