Угрожает отравление цианидом: какие фрукты не стоит есть с косточками
Цианиды – это ядовитое вещество, которое может вызвать отравление, а в некоторых случаях даже смерть. Он содержится в некоторых растениях и косточках (семенах) ряда фруктов.
Больше всего цианида содержится в косточках яблок, персиков, вишен, слив, абрикосов, груш, арбузов, дынь.
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Отравление цианидом может возникнуть в результате употребления большого количества косточек этих фруктов.
Симптомы отравления цианидом включают:
- Головная боль
- Головокружение
- Тошнота
- Рвота
- Затрудненное дыхание
- Спазмы
- Утрата сознания
При отравлении цианидом необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Лечение отравления цианидом состоит во введении антидота – витамина В12.
Чтобы избежать отравления цианидом, необходимо:
- Не употреблять большое количество косточек фруктов.
- Не давать детям косточки фруктов.
- Не использовать косточки фруктов для приготовления лекарства или других продуктов.
Важно помнить, что цианид содержится только в косточках фруктов. Сами фрукты не содержат цианида и безопасны для употребления в пищу.
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