Загрожує отруєння ціанідом: які фрукти не варто їсти з кісточками

Ціанід – це отруйна речовина, яка може викликати отруєння, а в деяких випадках навіть смерть. Він міститься в деяких рослинах та у кісточках (насінинах) низки фруктів.

Найбільше ціаніду міститься в кісточках яблук, персиків, вишень, слив, абрикосів, груш, кавунів, динь.

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Отруєння ціанідом може виникнути в результаті вживання великої кількості кісточок цих фруктів.

Симптоми отруєння ціанідом включають:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Блювання

Затруднене дихання

Спазми

Втрата свідомості

У разі отруєння ціанідом необхідно негайно звернутися за медичною допомогою. Лікування отруєння ціанідом полягає у введенні антидота – вітаміну В12.

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Щоб уникнути отруєння ціанідом, необхідно:

Не вживати велику кількість кісточок фруктів. Не давати дітям кісточки фруктів. Не використовувати кісточки фруктів для приготування ліків або інших продуктів.

Важливо пам'ятати, що ціанід міститься тільки в кісточках фруктів. Самі фрукти не містять ціаніду і безпечні для вживання в їжу.

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